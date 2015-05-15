Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0

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Лучший выбор для больших помещений

В связи с развитием и популяризацией волоконно-оптической связи, 100 Мбит/с уже не могут удовлетворить наши требования к пропускной способности роутера. Высокая производительность сети – гарантия спокойной жизни. Ежедневно возрастающие запросы к пропускной способности приводят к необходимости модернизации и замены роутера. 3G роутер от Xiaomi прошел всестороннее обновление и стал лучшим выбором для домашнего выхода в сеть.

Гигабитный сетевой интерфейс

Равномерное использование гигабитного интерфейса локальной и внешней сетями удовлетворяет потребности пользователей в скорости широкополосного доступа с использованием оптоволоконных линий связи свыше 100 мб/с. Во время семейных встреч легко обменивайтесь фотографиями – скорость останется стабильной, несмотря на увеличение количества подключенного оборудования.

Смотрите фильмы в любое время

4 антенны справятся с любыми преградами

Роутер оснащен четырьмя внешними многоэлементными антеннами с высоким коэффициентом усиления, которые можно направить в любую сторону. Путем точных проверок их удалось соединить в единую внутреннюю структуру, которая эффективно устраняет различные помехи, усиливает сигнал, увеличивает скорость передачи данных. Антенны смогут успешно работать в любой обстановке.

128 мб Flash-памяти

В 8 раз больше

Несмотря на растущие требования людей к Интернету, главной проблемой всё ещё является стабильность роутеров. Flash-пямять типа SLC 128 мб в 8 раз превосходит объем памяти обычных роутеров. Объема памяти роутера 3G от Xiaomi достаточно для установки многочисленных функциональных плагинов. Вы сможете полностью настроить роутер под себя. Наступила эпоха "умной мебели", и бытовые электроприборы всё чаще требуют подключения к Интернету. 256 мб оперативной памяти обеспечивают стабильное соединение оборудования, свободное подключение устройств и бесперебойную работу плагинов.

Двухъядерный процессор

С двухъядерным процессором MT7621A, работающем на частоте 880 МГц, серфинг в Интернете, передача фотографий и загрузка фильмов производятся легко, быстро и стабильно. Сетевые задержки сведены к минимуму даже во время онлайн-игр.

Одновременное подключение 128 устройств

Без ущерба мощности

Жизнь без ограничений! Подключайте телевизоры, телефоны, планшеты и другие смарт-устройства, когда захотите! Подключив к роутеру внешнее накопительное устройство, вы сможете получить доступ к его файлам. Кроме того, приложение Wi-Fi APP от Xiaomi автоматически сделает резервные копии фотографий в памяти телефона.

Порт USB 3.0

USB3.0 - большой шаг вперед по сравнению с USB2.0. Вы сможете с легкостью создать собственный кино- и музыкальный центр. Подсоедините внешний жесткий диск к роутеру, откройте приложение Wi-Fi APP и загружайте любые объемы фильмов и музыки с официальных ресурсов. Управляйте скачиванием дистанционно, не выходя из дома.

Максимальная скорость для скачки

Двухдиапазонный гигабитный роутер выводит использование домашней сети на новый уровень и развивает скорость до максимума. Частота 2,4ГГц позволяет совершать беспроводную передачу данных на дальние расстояния, однако на частоте 5ГГц сигнал встречает меньше препятствий. Роутер поддерживает стандарт 802.11ac, существенно расширяющий пропускную способность сети и увеличивающий скорость передачи данных(1167 Мб/с).

Три шага

Несколько полезных плагинов

Вы можете в реальном времени узнать о состоянии подключения к сети членов вашей семьи, а также контролировать время, проведенное в Интернете, вашими детьми. Интеллектуальное ограничение скорости поможет Вам легко переключиться на игру, веб-страницу или видеоклип.

7 гарантий безопасности

Защитите вашу домашнюю сеть

Данные, которые мы ежедневно используем в Интернете (персональная информация, номер банковского счета, пароль от учетных записей, историю просмотров) легко похитить. Вот почему мы разработали всестороннюю защиту для гарантии Вашей безопасности. Защитные функции роутера от Xiaomi стали еще мощнее.