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Товар: Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры
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Global Version
Global Version означает, что товар выпущен для мирового рынка, и соответствует международным стандартам качества.
Ростест / EAC - гарантия того, что продукция сертифицирована, соответствует всем российским нормам и стандартам. Имеет расширенную гарантию и полную адаптацию для российского рынка.
-500 руб.
Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры
Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

5 15 15 Отзывов
Global Version
Global Version означает, что товар выпущен для мирового рынка, и соответствует международным стандартам качества.
Ростест / EAC - гарантия того, что продукция сертифицирована, соответствует всем российским нормам и стандартам. Имеет расширенную гарантию и полную адаптацию для российского рынка.
-500 руб.
Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры
Товар отсутствует Модель: R3G
Артикул: 5452
Подробнее
о Xiaomi
2 390 руб.
При поступлении товара,
цена может отличаться
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Global Version
Global Version означает, что товар выпущен для мирового рынка, и соответствует международным стандартам качества.
Ростест / EAC - гарантия того, что продукция сертифицирована, соответствует всем российским нормам и стандартам. Имеет расширенную гарантию и полную адаптацию для российского рынка.
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Global Version означает, что товар выпущен для мирового рынка, и соответствует международным стандартам качества.
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Описание Характеристики Отзывы (15) Вопрос-ответ (8)

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Лучший выбор для больших помещений

В связи с развитием и популяризацией волоконно-оптической связи, 100 Мбит/с уже не могут удовлетворить наши требования к пропускной способности роутера. Высокая производительность сети – гарантия спокойной жизни. Ежедневно возрастающие запросы к пропускной способности приводят к необходимости модернизации и замены роутера. 3G роутер от Xiaomi прошел всестороннее обновление и стал лучшим выбором для домашнего выхода в сеть.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Гигабитный сетевой интерфейс

Равномерное использование гигабитного интерфейса локальной и внешней сетями удовлетворяет потребности пользователей в скорости широкополосного доступа с использованием оптоволоконных линий связи свыше 100 мб/с. Во время семейных встреч легко обменивайтесь фотографиями – скорость останется стабильной, несмотря на увеличение количества подключенного оборудования.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Смотрите фильмы в любое время

4 антенны справятся с любыми преградами

Роутер оснащен четырьмя внешними многоэлементными антеннами с высоким коэффициентом усиления, которые можно направить в любую сторону. Путем точных проверок их удалось соединить в единую внутреннюю структуру, которая эффективно устраняет различные помехи, усиливает сигнал, увеличивает скорость передачи данных. Антенны смогут успешно работать в любой обстановке.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

128 мб Flash-памяти

В 8 раз больше

Несмотря на растущие требования людей к Интернету, главной проблемой всё ещё является стабильность роутеров. Flash-пямять типа SLC 128 мб в 8 раз превосходит объем памяти обычных роутеров. Объема памяти роутера 3G от Xiaomi достаточно для установки многочисленных функциональных плагинов. Вы сможете полностью настроить роутер под себя. Наступила эпоха "умной мебели", и бытовые электроприборы всё чаще требуют подключения к Интернету. 256 мб оперативной памяти обеспечивают стабильное  соединение оборудования, свободное подключение устройств и бесперебойную работу плагинов.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Двухъядерный процессор

С двухъядерным процессором MT7621A, работающем на частоте 880 МГц, серфинг в Интернете, передача фотографий и загрузка фильмов производятся легко, быстро и стабильно. Сетевые задержки сведены к минимуму даже во время онлайн-игр.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Одновременное подключение 128 устройств

Без ущерба мощности

Жизнь без ограничений! Подключайте телевизоры, телефоны, планшеты и другие смарт-устройства, когда захотите! Подключив к роутеру внешнее накопительное устройство, вы сможете получить доступ к его файлам. Кроме того, приложение Wi-Fi APP от Xiaomi автоматически сделает резервные копии фотографий в памяти телефона.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Порт USB 3.0

USB3.0 - большой шаг вперед по сравнению с USB2.0. Вы сможете с легкостью создать собственный кино- и музыкальный центр. Подсоедините внешний жесткий диск к роутеру, откройте приложение Wi-Fi APP и загружайте любые объемы фильмов и музыки с официальных ресурсов. Управляйте скачиванием дистанционно, не выходя из дома.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Максимальная скорость для скачки

Двухдиапазонный гигабитный роутер выводит использование домашней сети на новый уровень и развивает скорость до максимума. Частота 2,4ГГц позволяет совершать беспроводную передачу данных на дальние расстояния, однако на частоте 5ГГц сигнал встречает меньше препятствий. Роутер поддерживает стандарт 802.11ac, существенно расширяющий пропускную способность сети и увеличивающий скорость передачи данных(1167 Мб/с).

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Три шага

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Несколько полезных плагинов

Вы можете в реальном времени узнать о состоянии подключения к сети членов вашей семьи, а также контролировать время, проведенное в Интернете, вашими детьми. Интеллектуальное ограничение скорости поможет Вам легко переключиться на игру, веб-страницу или видеоклип.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

7 гарантий безопасности

Защитите вашу домашнюю сеть

Данные, которые мы ежедневно используем в Интернете (персональная информация, номер банковского счета, пароль от учетных записей, историю просмотров) легко похитить. Вот почему мы разработали всестороннюю защиту для гарантии Вашей безопасности. Защитные функции роутера от Xiaomi стали еще мощнее.

Роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3G USB 3.0 (белый): отзывы и обзоры

Главные характеристики
Память и процессор
Прошивка
Связь
Антенна
Маршрутизатор
Дополнительно
Главные характеристики
Гарантия
6 месяцев
Модель
R3G
Производитель
Xiaomi
Вес (g)
220
Цвет
Белый
Размеры
195 x 24 x 131 мм
Материал
Пластик
Память и процессор
Объем оперативной памяти
256 МБ
Объем встроенной памяти
128 МБ
Процессор
MT7621A
Прошивка
Прошивка
Китайская
Связь
Макс. скорость беспроводного соединения
866 Мбит/с
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac, 802.3/3u/3ab; 2.4/5 ГГц
Взаимодействие с мобильным приложением
Mi Wi-Fi
Передача данных (LAN)
2x 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)
Передача данных (WAN)
1x 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)
Скорость передачи данных (2.4 GHz)
300 Mbps
Скорость передачи данных (5 GHz)
867 Mbps
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Антенна
Количество внешних антенн
4
Тип внешней антенны
Несъемная
Маршрутизатор
DHCP-сервер
Есть
Межсетевой экран (FireWall)
Есть
NAT
Есть
Поддержка Dynamic DNS
Нет
Дополнительно
Особенности
Есть порт USB 3.0 (5V/1A)
Расширенные функции
файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
Обслуживаемая площадь (кв.м.)
до 80 м²
Технические характеристики и комплектации товара могут
быть изменены без уведомления со стороны производителя
Отзывы
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ДостоинстваВсё что упомянуто в др. отзывах +доставк, Китаи отдыхает.
НедостаткиНо на фото роутера и ЗУ еще есть переходник, но гдеже он, в коробке его небыло.
КомментарийМожет пора задуматься над руссофикацией гаджетов, а не тупо их перепродовать.
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8
1
ДостоинстваСтильный внешний вид. Матовый корпус. Гигабитные порты.
НедостаткиНе обнаружил
КомментарийКитайский язык не вызвал проблем. Роутер настроился один раз, уже как спустя полтора года больше его не трогал.
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1
0
Достоинства1. Широкий диапазон Wi-Fi сигнала. Роутер находится на 4 этаже, а сигнал ловится уже при входе во двор дома 2. Стабильность и высокая скорость. При подключении скорость передачи данных увеличилась в разы (!) — на выдаче от 80 до 93,6 Мбит/c на 2.4G и 5G соответственно. C момента подключения (прошел месяц) все работает так же стабильно. 3. Наличие сетевого хранилища — можно подключить внешний жесткий и сделать свое собственное облако. Однако, файлы, находящиеся на устройстве, роутер не считывает, и приходится добавлять их через приложение 4. Приложение. Подробный мониторинг за всеми подключенными пользователями и девайсами с возможностью блокировки, ограничения скорости и т.д (видно, сколько трафика используют и когда подключались к W-Fi) + наличие различных фич и теста скорости
Недостатки1. Китайский язык при настройке — самый большой минус. Настраивали больше часа, т. к. приходилось прыгать по страницам на Гугл переводчик и переводить иероглифы 2. Американская вилка 3. Личный кабинет в браузере, в котором осуществляется полный мониторинг сети (в приложении некоторые возможности урезаны), полностью на китайском. Так что потребуется встроенный переводчик
КомментарийПользуюсь роутером уже месяц и покупкой довольна. Установка на китайском в начале заставила изрядно помучиться, но после подключения все работало на "отлично", а это самое главное, поэтому рекомендую :)
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1
0
ДостоинстваРоутер настраивается на раз два с помощью приложения на телефон. Сигнал бьет по всей квартире (3 комнаты). За свои деньги лучшее, что можно найти из аналогов.
НедостаткиКак и все писали ранее, это полностью китайская прошивка, но это никак не помешало настроить его.
КомментарийК слову о прошивке, в интернете есть уйма кастомных прошивок на английском языке
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1
0
ДостоинстваОтличный роутер, хороший сигнал, приятный внешний вид.
НедостаткиОтсутствуют
КомментарийНе выявлено
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0
0
ДостоинстваКрасивый дизайн. Поддержка 5 ГГц.
НедостаткиНикак не повесить на стену. Китайский интерфейс.
КомментарийОтличный роутер, соотношение цена/качество мне понравилась.
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0
0
ДостоинстваЗаработал сразу "из коробки" Немного повозился с китайским интерфейсом но все решается Стильный внешний вид
НедостаткиПока не обнаружил
КомментарийНеплохой продукт, соотношение цена/качество/производительность - на высоком уровне.
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0
0
ДостоинстваОтличный дизайн, гигабитный порт, скорость настройки
НедостаткиКитайский язык, но как уже говорилось это легко исправить
КомментарийЗаказал сегодня, в этот же день и получил. Выглядит роутер шикарно, минималистичный дизайн, ничего лишнего. Из достоинств гигабитны порт и двухдиапазонный вай фай. по сравнению со старым D-Link скорость раздачи значительно выросла. Стены пробивает хорошо. Пока что покупкой очень доволен
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0
0
ДостоинстваСтабильный Wi-Fi в 2х диапазонах. Устройство быстрее работает чем младшие модели и оборудование схожее по ценовой категории.
НедостаткиРазве что китайский язык, но всё интуитивно понятно, чтобы разобраться есть инструкции на русском языке с примерами в интернете.
КомментарийВладел предыдущей моделью Xiaomi Mi Wi-Fi 3. Об обновлении не пожалел ни на минуту. Устройство быстрее работает. Увереннее сигнал Wi-FI. Гигабитные порты. USB 3.0. Просто супер. Конкурентов по цене нету.
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0
0
ДостоинстваМощная начинка за свои деньги. В этой ценовой категории конкурентов нет
НедостаткиОтсутствие русского языка.
КомментарийПочему китайцы не делаю русских прошивок? Какое-то неуважение к соседу по глобусу. Благо есть альтернатива. Но смотреть на палочки и черточки-бред.
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0
0
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Саша Минюшин
Где найти пароль от роутера, я конечно понимаю что минимализм это круто, но не могу найти(
Ответ компании
В процессе первой настройки его необходимо придумать и установить. В дальнейшем, когда вы будете заходить на miwifi.com, необходимо будет вводить пароль, который защищает настройки. И если вы его забыли, то придется делать сброс к заводским параметрам.
Илья
Роутер поддерживает протокол L2TP? Просто не не охота в пустую покупать.
Ответ компании
К сожалению, нет.
Дмитрий
Добрый день. Если установить на роутер кастомную прошивку, гарантия сохраняется? И сколько даете гарантии?
Ответ компании
Гарантию предоставляем две недели по факту наличия брака в них. На модели РСТ - 6 месяцев. По вопросу сохранения гарантии на модели РСт Вам следует уточнить у официальных сервисных центров https://mi-shop.com/ru/service-centers/
Алексей
Добрый день!
Правильно я понимаю, что "3G" в названии роутера говорит о том, что он может раздавать мобильный интернет, что в нем есть слот для сим-карты? Работает со всеми нашими операторами?
Ответ компании
Добрый день, Алексей. Название складывается не на основе связи с мобильным интернетом, к сожалению. Есть модель wi-fi 3, wi-fi 3с, и данная - wi-fi 3g.
Артур
Добрый день,
Для того чтобы данный гаджет работал, нужен отдельно модем"? Или он будет раздавать wi fi при подключении кабеля?
Ответ компании
Добрый день, Артур. Отдельно модем не требуется, Вы можете использовать устройство, как обычный роутер, вставив кабель.
Игорь
Почему настолько высокая цена? Как минимум на 800 руб. выше чем на AliExpress? Всяким бредом о наличии гарантии не интересуюсь!
Ответ компании
Добрый день, Игорь. Мы гарантируем быструю доставку, нежели с AliExpress. Я не могу что-либо сказать о стоимости смартфонов в сторонних организациях ровно на столько же, на сколько и не могу отвечать за их оригинальность. Мы же гарантируем оригинальность продаваемой продукции, которую Вы сможете проверить любым доступным для Вас способом. Также мы имеем три физических магазина в Москве, которые предоставляют возможность воочию оценить товары, потрогать их и принять решение. Для того чтобы давать Вам такую возможность - должен быть склад, офис и магазин.
Алексей
Есть ли на этот роутер английская прошивка? Каков охват wifi в метрах?
Ответ компании
Здравствуйте! Оригинальная прошивка роутера на китайском языке, его можно перевести через окно браузера на желаемый язык или перепрошить на кастомную прошивку. Площадь покрытия около 50 метров, в зависимости от условий.
Алексей
Добрый день у роутера прошивка китайская или английская,и есть ли мануал по настройке желательно с картинками
Ответ компании
Здравствуйте! Прошивка роутера на китайском языке, но его можно перевести на желаемый язык через автоматический переводчик Вашего браузера. Инструкции по настройке представлены в свободном доступе.
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Оплата от 10 до 100% заказа
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Много
фанатов
Живые обсуждения
в наших группах
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